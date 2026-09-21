जीभ काली होने के साथ बाल जैसी क्यों दिखने लगती है? जानें Mayo Clinic और Cleveland Clinic से कारण

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार ब्लैक हेयरी टंग में जीभ का रंग गहरा हो जाता है और उसकी ऊपरी सतह बालों या रोएं जैसी दिखने लगती है। हालांकि जीभ पर असल में बाल नहीं उगते हैं। जीभ पर मौजूद छोटे छोटे उभारों को पैपिली कहा जाता है। इन पर स्वाद महसूस करने वाली कोशिकाएं होती हैं। जब ये उभार सामान्य से ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो इनमें खाने के कण, बैक्टीरिया, यीस्ट और दूसरी चीजें फंस सकती हैं। इससे जीभ का रंग बदलकर काला या दूसरे रंग का दिखाई देने लगता है। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार इसका रंग हमेशा काला ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह भूरा, हरा, सफेद या किसी दूसरे रंग का भी दिखाई दे सकता है।