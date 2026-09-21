मुस्कान टेढ़ी और चेहरे का एक हिस्सा सुन्न या कमजोर होना हो सकता है Bell’s Palsy, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण और कारण

Bell's Palsy Symptoms: सुबह उठते ही अगर आपको महसूस हो कि आपके चेहरे का एक हिस्सा अचानक ढीला पड़ गया है, आंख बंद करने में दिक्कत आ रही है या हंसते समय होंठ एक तरफ खिंच रहे हैं, तो यह स्थिति किसी को भी डरा सकती है। अक्सर लोग इसे ब्रेन स्ट्रोक समझकर घबरा जाते हैं। हालांकि, चेहरे की यह अचानक आई कमजोरी या लकवा Bell's Palsy (बेल्स पाल्सी) का लक्षण हो सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट्स के अनुसार, बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका यानी नर्व (Facial Nerve) में सूजन या खिंचाव आ जाता है। यह बीमारी अचानक उभरती है और अधिकतर मामलों में चेहरे के केवल एक ही तरफ असर डालती है।आइए समझते हैं कि बेल्स पाल्सी क्या है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं और इससे बचाव या सुधार कैसे संभव है।