WHO और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैसे घर के अंदर मौजूद रेडॉन गैस बढ़ा सकती है फेफड़ों के कैंसर का खतरा

जब हम रेडॉन गैस से प्रभावित कमरे में सांस लेते हैं, तो इसके छोटे-छोटे रेडियोधर्मी कण (Radioactive Particles) हवा के साथ हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। फेफड़ों में जाकर ये कण लगातार हल्की रेडिएशन (विकिरण) छोड़ते हैं। लंबे समय तक (कई सालों तक) इस रेडिएशन के संपर्क में रहने से फेफड़ों की अंदरूनी कोशिकाओं (Cells) का डीएनए (DNA) क्षतिग्रस्त होने लगता है। जब कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो यह धीरे-धीरे फेफड़ों के कैंसर का रूप ले लेती है। WHO के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर के कुल मामलों में से लगभग 3% से 14% तक मामले रेडॉन गैस के संपर्क में आने के कारण होते हैं। धूम्रपान न करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर का यह सबसे प्रमुख कारण है, जबकि सिगरेट पीने वाले लोगों में यदि वे रेडॉन के संपर्क में भी आते हैं, तो कैंसर का खतरा 25 गुना अधिक बढ़ जाता है।