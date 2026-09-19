Mesenteric Lymphadenitis: बच्चों के पेट में दाईं तरफ दर्द को न करें नजरअंदाज, अपेंडिसाइटिस जैसा दिख सकता है ये रोग, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण

Mesenteric Lymphadenitis Symptoms: छोटे बच्चों में पेट दर्द होना एक बहुत ही आम समस्या है। कभी गैस, कभी अपच तो कभी हल्का-फुल्का इंफेक्शन इसका कारण बनता है। लेकिन अगर बच्चा पेट के निचले हिस्से में दाईं तरफ (Right lower side) तेज दर्द की शिकायत करे, तो ज्यादातर माता-पिता तुरंत घबरा जाते हैं और इसे अपेंडिसाइटिस (Appendicitis) मान लेते हैं। हर बार पेट के दाईं तरफ होने वाला दर्द अपेंडिक्स का ही नहीं होता। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समस्या Mesenteric Lymphadenitis (मेसेंटरिक लिम्फैडेनाइटिस) भी हो सकती है। यह बीमारी देखने और महसूस होने में काफी हद तक अपेंडिसाइटिस जैसी ही लगती है, लेकिन इसका कारण और इलाज अलग होता है। आइए समझते हैं कि मेसेंटरिक लिम्फैडेनाइटिस क्या है, यह अपेंडिसाइटिस से कैसे अलग है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे घबराने की जगह क्या कदम उठाने चाहिए।