Swollen Knee: घुटने में पानी भरने का क्या मतलब होता है? जानें कब यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है

Swollen Knee Symptoms: कई बार अचानक या किसी चोट के बाद हमारे घुटने में तेज सूजन आ जाती है और घुटना गोल, भारी या सूजा हुआ दिखाई देने लगता है। आम बोलचाल में लोग इसे घुटने में पानी भरना या पानी जमना कहते हैं। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को Knee Effusion (नी एफ्यूजन) या Swollen Knee कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, घुटने में पानी भरना खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक रक्षात्मक संकेत (Warning Sign) है जो यह बताता है कि घुटने के जोड़ के अंदर कोई न कोई गड़बड़ी या चोट हुई है। आइए समझते हैं कि घुटने में पानी क्यों भरता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कब इसे लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।