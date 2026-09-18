डिलीवरी के बाद कमर और पैरों में दर्द क्यों होता है? जानें इसके कारण और कब डॉक्टर से लें सलाह

Post Pregnancy Body Changes: डिलीवरी के बाद महिला के शरीर को पहले जैसी स्थिति में आने में समय लगता है। इस दौरान कमर और पैरों में दर्द समेत कई तरह की शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। बच्चे की देखभाल के दौरान बार बार झुकना, बच्चे को उठाना और लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना भी कमर पर दबाव डाल सकता है। हालांकि, इस दौरान होने वाला हर दर्द सामान्य नहीं होता। कुछ लक्षण गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद कमर और पैरों में दर्द की वजह क्या हो सकती है और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।