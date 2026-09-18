पूरी रात सोने के बाद भी दिनभर रहती है नींद? हो सकती है Idiopathic Hypersomnia की वजह

Idiopathic Hypersomnia Symptoms: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप रात में 8-9 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? दिनभर काम के दौरान आंखें बंद होने लगती हैं, सुस्ती छाई रहती है और बार-बार झपकी लेने का मन करता है? अगर हां, तो इसे सिर्फ आलस या काम की थकान समझकर नजरअंदाज न करें। यह इडियोपैथिक हाइपरसोमनिया (Idiopathic Hypersomnia) नाम की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि देर रात तक जगने या कम सोने से ही दिन में नींद आती है। लेकिन इस बीमारी से पीड़ित इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं।