Variola Virus क्या है? जानें तेज बुखार से शरीर पर निकलने वाले दानों तक इसके लक्षण और कारण

Variola Virus Symptoms: इतिहास में कई ऐसी बीमारियां रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, और उन्हीं में से एक है स्मॉलपॉक्स (Smallpox), जिसे हिंदी में हम चेचक के नाम से भी जानते हैं। इसी स्मॉलपॉक्स बीमारी को फैलाने वाले वायरस का नाम वेरियोला (Variola) है। यह एक बेहद संक्रामक और जानलेवा वायरस था, जिसने सदियों तक लाखों लोगों की जान ली। मेयो क्लिनिक और अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी (CDC) के अनुसार, वेरियोला वायरस के कारण ही स्मॉलपॉक्स की गंभीर बीमारी होती थी। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में चलाए गए टीकाकरण (Vaccination) अभियानों की बदौलत 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे पूरी तरह से खत्म (Eradicate) घोषित कर दिया था। लेकिन इस वायरस का इतिहास, इसके लक्षण और यह कैसे फैलता था, यह जानना आज भी स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं वेरियोला वायरस के बारे में सब कुछ।