Dengue Prevention: डेंगू से बचाव में काम आएगी सावधानी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया क्या करें

Dengue Prevention: हर साल बारिश के मौसम में और उसके ठीक बाद डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को कई दिनों के लिए पस्त कर सकती है। इसमें शरीर में तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द और प्लेटलेट्स कम होने की समस्या हो जाती है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि थोड़ा सा ध्यान देकर और सही कदम उठाकर इस बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (MoHFW) ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ बातें साझा की हैं। उनका साफ कहना है कि डेंगू से बचने का सबसे बड़ा हथियार सही समय पर ली गई सावधानी ही है। मच्छर को पनपने का मौका मत दीजिए, इससे पहले ही कदम उठाइए। आइए समझते हैं कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए हमें अपने घर और आसपास क्या-क्या करना चाहिए।