Black Eye: आंख के आसपास अचानक काला पड़ना हो सकता है ब्लैक आई, जानें कब डॉक्टर से लें सलाह

आंख के आसपास अचानक कालापन किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Black Eye Symptoms: कई बार अचानक किसी चोट, गिरने या हल्के झटके की वजह से आंख के आसपास की त्वचा काली या नीली पड़ने लगती है। आम भाषा में इसे 'ब्लैक आई' (Black Eye) कहा जाता है। शुरुआत में यह केवल एक साधारण खरोंच या सूजन जैसी लग सकती है, लेकिन जब आंख के आसपास रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, तो त्वचा के नीचे खून जमा होने लगता है और इसका रंग बदलने लगता है। यदि आपको या आपके किसी परिजन को यह समस्या हुई है, तो घबराने की बजाय इसके कारणों, सही देखभाल और चेतावनी के संकेतों को जानना बेहद जरूरी है। आंख हमारे शरीर का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा है। इसलिए इसके आसपास होने वाले किसी भी बदलाव या चोट को हल्के में लेना कभी-कभी भारी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि ब्लैक आई क्या है, ऐसा क्यों होता है, घर पर इसका सही ख्याल कैसे रखें और किस स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी हो जाता है।
एनएचएस के अनुसार, ब्लैक आई कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आंख या उसके आसपास के चेहरे के हिस्से पर चोट लगने का एक नतीजा है। जब आंख के आसपास की बारीक रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) चोट लगने के कारण टूट जाती हैं, तो खून त्वचा के ठीक नीचे जमा होने लगता है। क्योंकि आंख के चारों ओर की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है, इसलिए वहां जमा हुआ खून बाहर से साफ दिखाई देता है। शुरुआत में यह जगह हल्की लाल या नीली दिखती है, फिर धीरे-धीरे काली और बैंगनी हो जाती है। जैसे-जैसे चोट ठीक होने लगती है, इसका रंग बदलकर हरा या पीला होने लगता है।
हेल्थलाइन के अनुसार, आम तौर पर ब्लैक आई 1 से 2 हफ्तों के भीतर अपने आप ठीक हो जाती है। जब आंख या चेहरे के आसपास कोई चोट लगती है, तो त्वचा के नीचे की बारीक नसें फट जाती हैं और ये बदलाव महसूस होते हैं;
ज्यादातर मामलों में ब्लैक आई खतरनाक नहीं होती, लेकिन कभी-कभी यह सिर या आंख के अंदरूनी हिस्से में गंभीर चोट का संकेत भी हो सकती है। यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो बिना देर किए डॉक्टर या इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें;
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