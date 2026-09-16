Black Eye: आंख के आसपास अचानक काला पड़ना हो सकता है ब्लैक आई, जानें कब डॉक्टर से लें सलाह

Black Eye Symptoms: कई बार अचानक किसी चोट, गिरने या हल्के झटके की वजह से आंख के आसपास की त्वचा काली या नीली पड़ने लगती है। आम भाषा में इसे 'ब्लैक आई' (Black Eye) कहा जाता है। शुरुआत में यह केवल एक साधारण खरोंच या सूजन जैसी लग सकती है, लेकिन जब आंख के आसपास रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, तो त्वचा के नीचे खून जमा होने लगता है और इसका रंग बदलने लगता है। यदि आपको या आपके किसी परिजन को यह समस्या हुई है, तो घबराने की बजाय इसके कारणों, सही देखभाल और चेतावनी के संकेतों को जानना बेहद जरूरी है। आंख हमारे शरीर का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा है। इसलिए इसके आसपास होने वाले किसी भी बदलाव या चोट को हल्के में लेना कभी-कभी भारी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि ब्लैक आई क्या है, ऐसा क्यों होता है, घर पर इसका सही ख्याल कैसे रखें और किस स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी हो जाता है।