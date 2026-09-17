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Mallet Finger: चोट के बाद उंगली का सिरा झुक गया है? एनएचएस ने बताया हो सकता है मैलेट फिंगर

Mallet Finger Cause: चोट के बाद उंगली का सिरा झुक गया है? ब्रिटिश हेल्थ सर्विस (NHS) और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जानें क्या है मैलेट फिंगर (Mallet Finger), इसके लक्षण, कारण और बिना सर्जरी उंगली को ठीक करने के तरीके।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 17, 2026

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चोट के बाद उंगली का झुकना किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Mallet Finger Symptoms: खेलते समय, घर की सफाई करते हुए या कोई काम करते वक्त कई बार उंगली के ऊपरी हिस्से (सिरे) पर अचानक सीधी चोट लग जाती है। गेंद टकराने या किसी सख्त चीज से उंगली भिड़ने के बाद अक्सर उंगली का सबसे ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है और सीधा नहीं हो पाता। लोग इसे उंगली का मुड़ना या मामूली मोच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर चोट के बाद उंगली का सिरा अपने आप सीधा नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार यह मैलेट फिंगर (Mallet Finger) की समस्या हो सकती है। मैलेट फिंगर उंगली की एक आम लेकिन जरूरी चोट है, जिसे अगर सही समय पर न संभाला जाए तो उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी रह सकती है। आइए समझते हैं कि मैलेट फिंगर क्या है, क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है।

क्या होती है मैलेट फिंगर?

हमारी उंगलियों को सीधा रखने के लिए पीछे की तरफ बारीक नसें (Tendons) होती हैं, जिन्हें एक्सटेंसर टेंडन (Extensor Tendon) कहा जाता है। जब उंगली के सबसे ऊपरी सिरे पर जोर से चोट लगती है, तो यह टेंडन खींच जाता है या टूट जाता है। कई बार चोट इतनी तेज होती है कि नस के साथ हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भी उखड़ जाता है। इसके टूटने के कारण उंगली के सबसे ऊपरी जोड़ की ताकत खत्म हो जाती है। नतीजा यह होता है कि उंगली का सिरा नीचे की ओर लटक या झुक जाता है। आप अपनी दूसरी उंगली से तो इसे सीधा पकड़ सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत से उंगली को सीधा नहीं कर पाते।

यह चोट क्यों और कैसे लगती है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मैलेट फिंगर किसी भी ऐसी चोट से हो सकती है जो उंगली के सिरे पर अचानक और सीधे दबाव डालती है। इसके सबसे मुख्य कारण ये हैं;

  • खेलते समय चोट लगना।
  • रोजमर्रा के घरेलू काम।
  • अचानक झटका लगना।

मैलेट फिंगर के मुख्य लक्षण

अगर आपको उंगली में चोट लगी है, तो मैलेट फिंगर होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं;

  • उंगली का सबसे ऊपरी सिरा नीचे की तरफ झुका रहता है और खुद से सीधा नहीं होता।
  • उंगली के ऊपरी जोड़ पर सूजन, दर्द और लालिमा होना।
  • नाखून के नीचे खून जम जाना या नीला पड़ जाना।
  • छूने पर उंगली के सिरे में दर्द या दर्दनाक चुभन महसूस होना।
  • हाथ से कोई भी चीज पकड़ने या उठाने में परेशानी होना।

इसका इलाज कैसे किया जाता है?

ज्यादातर मामलों में मैलेट फिंगर के इलाज के लिए किसी सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एनएचएस (NHS) के मुताबिक, इसका सबसे असरदार इलाज 'स्प्लिंट' (Splint) लगाना है। डॉक्टर आपकी उंगली के सिरे को सीधा रखने के लिए एक प्लास्टिक या धातु की पट्टी (Splint) लगाते हैं। यह उंगली को बिल्कुल सीधा रखती है ताकि टूटी हुई नस (Tendon) दोबारा जुड़ सके। इस स्प्लिंट को लगातार 6 से 8 हफ्तों तक पहनना पड़ता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान उंगली को एक बार भी मुड़ने नहीं देना होता। अगर नहाते या साफ करते समय उंगली मुड़ गई, तो नस के जुड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरुआत से शुरू हो जाती है। सर्जरी सिर्फ तब की जाती है जब चोट के दौरान उंगली की हड्डी का बड़ा हिस्सा टूट गया हो या उंगली का जोड़ अपनी जगह से खिसक गया हो।

डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपकी उंगली में मैलेट फिंगर की चोट लगी है, तो डॉक्टर को दिखाने से पहले ये कदम उठाएं;

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  • उंगली पर तुरंत बर्फ से सिकाई (Ice Pack) करें ताकि सूजन और दर्द कम हो सके।
  • उंगली को जबरदस्ती मोड़ने या खींचने की कोशिश बिल्कुल न करें।
  • अगर नाखून के नीचे से खून निकल रहा हो या घाव हो, तो उसे साफ कपड़े से ढकें।
  • बिना देरी किए किसी हड्डी के डॉक्टर (Orthopedic) या नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में दिखाएं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

17 Sept 2026 01:00 pm

Hindi News / Health / Mallet Finger: चोट के बाद उंगली का सिरा झुक गया है? एनएचएस ने बताया हो सकता है मैलेट फिंगर

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