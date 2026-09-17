Mallet Finger: चोट के बाद उंगली का सिरा झुक गया है? एनएचएस ने बताया हो सकता है मैलेट फिंगर

चोट के बाद उंगली का झुकना किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Mallet Finger Symptoms: खेलते समय, घर की सफाई करते हुए या कोई काम करते वक्त कई बार उंगली के ऊपरी हिस्से (सिरे) पर अचानक सीधी चोट लग जाती है। गेंद टकराने या किसी सख्त चीज से उंगली भिड़ने के बाद अक्सर उंगली का सबसे ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है और सीधा नहीं हो पाता। लोग इसे उंगली का मुड़ना या मामूली मोच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर चोट के बाद उंगली का सिरा अपने आप सीधा नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार यह मैलेट फिंगर (Mallet Finger) की समस्या हो सकती है। मैलेट फिंगर उंगली की एक आम लेकिन जरूरी चोट है, जिसे अगर सही समय पर न संभाला जाए तो उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी रह सकती है। आइए समझते हैं कि मैलेट फिंगर क्या है, क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है।
हमारी उंगलियों को सीधा रखने के लिए पीछे की तरफ बारीक नसें (Tendons) होती हैं, जिन्हें एक्सटेंसर टेंडन (Extensor Tendon) कहा जाता है। जब उंगली के सबसे ऊपरी सिरे पर जोर से चोट लगती है, तो यह टेंडन खींच जाता है या टूट जाता है। कई बार चोट इतनी तेज होती है कि नस के साथ हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भी उखड़ जाता है। इसके टूटने के कारण उंगली के सबसे ऊपरी जोड़ की ताकत खत्म हो जाती है। नतीजा यह होता है कि उंगली का सिरा नीचे की ओर लटक या झुक जाता है। आप अपनी दूसरी उंगली से तो इसे सीधा पकड़ सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत से उंगली को सीधा नहीं कर पाते।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मैलेट फिंगर किसी भी ऐसी चोट से हो सकती है जो उंगली के सिरे पर अचानक और सीधे दबाव डालती है। इसके सबसे मुख्य कारण ये हैं;
अगर आपको उंगली में चोट लगी है, तो मैलेट फिंगर होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं;
ज्यादातर मामलों में मैलेट फिंगर के इलाज के लिए किसी सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एनएचएस (NHS) के मुताबिक, इसका सबसे असरदार इलाज 'स्प्लिंट' (Splint) लगाना है। डॉक्टर आपकी उंगली के सिरे को सीधा रखने के लिए एक प्लास्टिक या धातु की पट्टी (Splint) लगाते हैं। यह उंगली को बिल्कुल सीधा रखती है ताकि टूटी हुई नस (Tendon) दोबारा जुड़ सके। इस स्प्लिंट को लगातार 6 से 8 हफ्तों तक पहनना पड़ता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान उंगली को एक बार भी मुड़ने नहीं देना होता। अगर नहाते या साफ करते समय उंगली मुड़ गई, तो नस के जुड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरुआत से शुरू हो जाती है। सर्जरी सिर्फ तब की जाती है जब चोट के दौरान उंगली की हड्डी का बड़ा हिस्सा टूट गया हो या उंगली का जोड़ अपनी जगह से खिसक गया हो।
अगर आपको लगता है कि आपकी उंगली में मैलेट फिंगर की चोट लगी है, तो डॉक्टर को दिखाने से पहले ये कदम उठाएं;
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