Mallet Finger: चोट के बाद उंगली का सिरा झुक गया है? एनएचएस ने बताया हो सकता है मैलेट फिंगर

Mallet Finger Symptoms: खेलते समय, घर की सफाई करते हुए या कोई काम करते वक्त कई बार उंगली के ऊपरी हिस्से (सिरे) पर अचानक सीधी चोट लग जाती है। गेंद टकराने या किसी सख्त चीज से उंगली भिड़ने के बाद अक्सर उंगली का सबसे ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है और सीधा नहीं हो पाता। लोग इसे उंगली का मुड़ना या मामूली मोच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर चोट के बाद उंगली का सिरा अपने आप सीधा नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार यह मैलेट फिंगर (Mallet Finger) की समस्या हो सकती है। मैलेट फिंगर उंगली की एक आम लेकिन जरूरी चोट है, जिसे अगर सही समय पर न संभाला जाए तो उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी रह सकती है। आइए समझते हैं कि मैलेट फिंगर क्या है, क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है।