Mastoiditis: कान दर्द के साथ पीछे की तरफ सूजन दिखे तो हो सकता है मास्टॉइडाइटिस, NHS से जानें कारण

Mastoiditis Symptoms: कान में हल्का-फुल्का दर्द होना या सनसनाहट महसूस होना एक बहुत ही आम बात है, जिसे अक्सर लोग ठंड लग जाना या फिर कान में मैल जमा होना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि कान के ठीक पीछे की हड्डी में दर्द या सूजन तो नहीं आ रही? अगर कान में दर्द के साथ-साथ कान के पीछे सूजन, लालिमा या छूने पर तेज दर्द महसूस हो रहा है, तो यह साधारण कान का दर्द बिल्कुल नहीं है। इस गंभीर समस्या को मास्टॉइडाइटिस (Mastoiditis) कहा जाता है। यह कान के पीछे मौजूद हड्डी में फैलने वाला एक गंभीर संक्रमण (Infection) है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि मास्टॉइडाइटिस क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे बचाव या इलाज के लिए क्या कदम उठाने चाहिए।