सुबह उठते ही कंधे में दर्द होना सिर्फ गलत सोने की पोजिशन नहीं, फ्रोजन शोल्डर समेत हो सकती हैं ये वजहें 

कंधे के आसपास कई मांसपेशियां और टेंडन मिलकर रोटेटर कफ बनाते हैं। ये कंधे के जोड़ को स्थिर रखने और हाथ को हिलाने में मदद करते हैं। इनमें चोट या समस्या होने पर कंधे में दर्द, कमजोरी और हाथ की मूवमेंट कम होने जैसी दिक्कत हो सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, रोटेटर कफ (Rotator Cuff) की समस्या में दर्द रात के समय बढ़ सकता है और नींद में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को बालों में कंघी करने या हाथ को पीठ के पीछे ले जाने जैसे सामान्य काम करने में भी दिक्कत हो सकती है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा लगातार हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर काम करने वाले लोगों, कुछ खिलाड़ियों और बार बार भारी सामान उठाने वालों में भी इसका खतरा बढ़ सकता है।