सोनम कपूर ने बेटे को शहद देने से क्यों किया था मना? Cleveland Clinic से जानें 1 साल से पहले शहद न देने की वजह

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार शहद में Clostridium botulinum बैक्टीरिया के स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद ये स्पोर्स बैक्टीरिया का रूप ले सकते हैं, जो बोटुलिनम टॉक्सिन बना सकते हैं। यह टॉक्सिन बच्चे के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर सकता है। वहीं, अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार इन्फैंट बोटुलिज्म तब हो सकता है जब बच्चे Clostridium botulinum या इससे संबंधित बैक्टीरिया के स्पोर्स निगल लेते हैं। ये स्पोर्स बच्चे की बड़ी आंत में पहुंचकर बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन बना सकते हैं।