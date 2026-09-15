सिर्फ 1 या 2 दिन पीरियड आना क्या सामान्य है? NHS से जानें कब हो सकती है परेशानी

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, 21 से 35 दिन के बीच पीरियड आना सामान्य माना जाता है। पीरियड आमतौर पर 2 से 7 दिन तक रह सकता है और औसतन करीब 5 दिन तक रहता है। इसलिए अगर किसी महिला को पीरियड 2 दिन तक आता है, तो यह सामान्य अवधि के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर पहले पीरियड ज्यादा दिनों तक आता था और अचानक इसकी अवधि कम हो गई है, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। NHS के अनुसार, पीरियड के सामान्य पैटर्न में बदलाव होने पर डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है।