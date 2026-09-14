नाक कुरेदना सिर्फ गंदी आदत नहीं, बढ़ सकता है नकसीर और इंफेक्शन का खतरा

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, ज्यादातर मामलों में नाक से खून आना गंभीर नहीं होता और यह कुछ समय में रुक सकता है। अगर नाक से खून आए तो सीधे बैठें और थोड़ा आगे की ओर झुकें। इसके बाद नाक को अंगूठे और तर्जनी से करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार दबाकर रखें। इस दौरान मुंह से सांस लें और बार बार नाक छोड़कर यह देखने की कोशिश न करें कि खून रुका या नहीं। अगर 20 मिनट तक दबाने के बाद भी खून नहीं रुकता, बहुत ज्यादा खून निकलता है या सांस लेने में परेशानी होती है तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए।