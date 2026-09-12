क्या ज्यादा सेंकी और भुनी चीजों से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहती है रिसर्च

खाना बनाते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर एक्रिलामाइड का सेवन कम किया जा सकता है। ब्रेड को बहुत ज्यादा काला होने तक टोस्ट न करें। इसे हल्का सुनहरा या हल्का भूरा होने तक सेंकना बेहतर है। आलू को फ्राई या रोस्ट करने से पहले कुछ समय पानी में भिगोने से भी एक्रिलामाइड बनने की मात्रा कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) के अनुसार, आलू को फ्रिज में रखने से पकाते समय एक्रिलामाइड ज्यादा बन सकता है। इसलिए आलू को फ्रिज के बजाय ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना बेहतर है।