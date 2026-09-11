चाय के शौकीनों के लिए खास है ये मिठाई, मिल्क पाउडर और चाय से बनाएं स्वादिष्ट चाय बर्फी 

Chai Barfi: चाय के शौकीनों के लिए एक कप चाय हर मौसम में खास होती है। ब्लैक टी से लेकर मसाला चाय और दूध वाली चाय तक, आज के समय में चाय की कई वैरायटी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी चाय के स्वाद वाली बर्फी खाई है? अगर नहीं, तो इस फेस्टिव सीजन में कुछ अलग और खास बनाने के लिए चाय बर्फी घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चाय के स्वाद से भरपूर यह बर्फी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही देखने में भी काफी यूनिक लगती है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं चाय बर्फी बनाने की रेसिपी।