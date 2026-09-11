अरिश्फा खान जैसा Easy Glam Makeup Look चाहिए? घर पर ऐसे करें Step by Step मेकअप

स्टेप 4: आंखों का मेकअप शुरू करने के लिए मीडियम ब्राउन आईशैडो लें और इसे पूरे आईलिड पर लगाएं। आईलिड के सेंटर वाले हिस्से पर लाइट शिमर लगाएं। इसके बाद लोअर लैश लाइन के नीचे हल्का ब्राउन आईशैडो लगाएं। इसे बहुत ज्यादा डार्क न करें और अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि आंखों का लुक सॉफ्ट और नेचुरल रहे। इसके बाद डार्क ब्राउन आईशैडो लें और इसे आंखों के आउटर कॉर्नर पर लगाएं। लुक को सॉफ्ट रखने के लिए लिक्विड आईलाइनर की जगह डार्क ब्राउन या ब्लैक आईशैडो से आईलाइनर लगाएं। आई मेकअप पूरा करने के लिए आईलैश कर्लर की मदद से आईलैशेज को कर्ल करें और इसके बाद मस्कारा लगाएं।