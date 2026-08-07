रूखे और फटे होंठों को सॉफ्ट और हेल्दी बनाने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, जानें DIY लिप स्क्रब बनाने का तरीका

होंठों पर लिप स्क्रब को हल्के हाथों से लगाने से होंठों पर जमी डेड स्किन निकलने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप वैसलीन या नारियल तेल और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। DIY स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन पैड पर थोड़ी सी वैसलीन या नारियल तेल लगाएं और फिर इसे बारीक चीनी डालें। इसके बाद होंठों को थोड़ा पानी लगाकर गीला कर लें। अब कॉटन पैड से होंठों पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। इसके बाद टिश्यू से होंठों पर लगी एक्स्ट्रा वैसलीन और चीनी को साफ कर लें और आखिर में लिप बाम लगाएं।