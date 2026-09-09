‘मैंने पढ़ाई की, टिकटॉक नहीं बनाया’, Bigg Boss 20 में आम्रपाली दुबे के कमेंट पर भड़के यूजर्स, बोले- ‘दूसरे के पति को चुरा लिया’

Amrapali Dubey Viral Comment: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का Bigg Boss 20 के घर में एक कमेंट सोशल मीडिया पर नई बहस की वजह बन गया है। आम्रपाली ने टिकटॉक और पढ़ाई को लेकर ऐसा जवाब दिया, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके कमेंट को दूसरी दिशा में ले जाते हुए निजी जिंदगी से जुड़े तंज कसने शुरू कर दिए। इस पूरे मामले में आम्रपाली और अरिश्फा खान के कमेंट्स की भी चर्चा हो रही है।