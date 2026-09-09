‘जाको राखे सइयां मार सके न कोइ, एमी विर्क पर हुआ जानलेवा हमला! पहले भी निशाना बन चुके हैं कई सितारे

Ammy Virk Firing In Canada: मनोरंजन इंडस्ट्री से बेहद बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 5 सितंबर की देर रात ‘यूनिटी टूर’ शो के बाद मैक्कलम रोड पर हुई इस सनसनीखेज वारदात में हमलावरों ने काफिले की एक लग्जरी गाड़ी को निशाना बनाते हुए करीब 7 राउंड गोलियां दागीं। गनीमत यह रही कि गाड़ी बुलेटप्रूफ थी, जिसके चलते एमी विर्क और उनके साथ मौजूद टीम के लोग बाल-बाल बच गए। वहीं, इससे पहले भी फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं।