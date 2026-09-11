Ghibli के बाद Retro AI Trend का क्रेज, विराट कोहली से चिराग पासवान तक 80s के लुक में नजर आए क्रिकेटर्स और नेता

80s AI Trend Photos: सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं, जिन्हें यूजर्स भी काफी पसंद करते हैं। ऐसा ही एक 80s AI Trend इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस ट्रेंड में AI की मदद से लोग 1980 के दशक के रेट्रो अंदाज में अपनी फोटो या वीडियो तैयार कर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट और शेयर कर रहे हैं। पुराने हेयरस्टाइल, रंगीन कपड़े और उस दौर के फैशन से सजे इन रेट्रो लुक्स को सेलेब्स के साथ नेता और क्रिकेटर्स भी अपना रहे हैं। इनमें कुछ लोगों ने खुद AI से अपनी तस्वीरें तैयार कर ऑफिशियल पोस्ट की हैं, जबकि कुछ तस्वीरें फैन पेज से भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। आइए देखते हैं 80s AI Trend में किसका कैसा रेट्रो अंदाज नजर आया।