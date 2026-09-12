कॉरपोरेट लाइफ से पहाड़ों तक: सिंगापुर की ‘लग्जरी लाइफ’ कपल ने छोड़ी! प्रकृति बनी बच्चे की क्लासरूम

कपल द्वारा सिंगापुर छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया गया था। उनके इंस्टा (Instagram) अकाउंट lifeofmaai के अनुसार, आदित्य और गरिमा ने इस कदम के लिए करीब 8 साल तक प्लानिंग और रिसर्च की। 33 साल की उम्र में आदित्य ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गरिमा के साथ उत्तराखंड चले गए। उस समय गरिमा मां बनने वाली थीं। दोनों की रुचि प्रकृति आधारित जीवन, पारंपरिक ज्ञान, जड़ी-बूटियों और शिक्षा के वैकल्पिक तरीकों में बढ़ती गई। वे अपने बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहते थे, जहां कम उम्र में ही पारंपरिक स्कूलिंग के दबाव का सामना न करना पड़े। इसके बाद उत्तराखंड के बासगांव में उनका नया घर उनके इस नए जीवन का केंद्र बन गया।