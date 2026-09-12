6 महीने के बाद बच्चों को दे सकते हैं Meat, Fish और Egg? WHO से जानें नॉनवेज खिलाने की सही उम्र

Foods for Babies After 6 Months: बच्चे के लिए जन्म के बाद शुरुआती 6 महीने तक मां का दूध सबसे अहम आहार माना जाता है। लेकिन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ने लगती हैं। ऐसे में मां के दूध के साथ धीरे धीरे दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ देना शुरू किया जाता है। इसे कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग यानी ऊपरी आहार कहा जाता है। ऐसे में बच्चे के 6 महीने पूरे होने के बाद कई माता पिता के मन में अक्सर सवाल रहता है कि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए अंडा, मछली या मीट कब से देना शुरू करना चाहिए। क्या इसके लिए बच्चे के 1 साल का होने तक इंतजार करना जरूरी है? आइए जानते हैं, बच्चे की डाइट में नॉनवेज कब से शामिल किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।