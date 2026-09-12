उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने शेयर किया नीब करोरी बाबा का सफर, जन्मभूमि से आध्यात्मिक यात्रा तक

Neeb Karori Baba Birth Place: हनुमान अंश फिल्म आने के बाद से नीब करोरी बाबा इन दिनों चर्चा में हैं। महाराज जी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में उत्तराखंड के कैंची धाम का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीब करोरी बाबा की जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा रहा है। उनकी जन्मस्थली से लेकर तपस्थल और महासमाधि स्थल तक, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जो महाराज जी की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं महाराज जी से जुड़ी उन प्रमुख जगहों के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।