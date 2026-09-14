Ganesh Chaturthi 2026 पर बप्पा के स्वागत में बनाएं महाराष्ट्र की पारंपरिक पूरन पोली, जानें बनाने की आसान विधि 

Puran Poli Recipe: महाराष्ट्र समेत देशभर में कई जगहों पर धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो मोदक भगवान गणेश को चढ़ाए जाने वाले प्रमुख भोग में शामिल है, लेकिन इसके अलावा गणेश उत्सव के दौरान बप्पा के स्वागत में कई घरों में पूरन पोली भी बनाई जाती है। गुड़ और चने की दाल से बनी पूरन पोली स्वादिष्ट होने के साथ पारंपरिक व्यंजन के तौर पर शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। ऐसे में अगर आप भी इस गणेश उत्सव पर घर पर पूरन पोली बनाकर बप्पा को भोग लगाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। आइए जानते हैं पूरन पोली बनाने की विधि।