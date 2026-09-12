Bidet या Jet Spray की तेज पानी की धार कर सकती है एनल एरिया को प्रभावित, जानें कारण और सावधानियां

एनल कोलोरेक्टल रिसर्च (Annals of Colorectal Research) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, बिडेट टॉयलेट की पानी की धार और anterior anal fissure यानी गुदा के आगे की तरफ होने वाली दरार के बीच संबंध की जांच की गई। इस अध्ययन में पहले से एनल फिशर की समस्या वाले 165 मरीजों को शामिल किया गया था। इनमें पानी की धार से सफाई करने वाले समूह में 55.9 प्रतिशत मरीजों में anterior anal fissure पाई गई, जबकि पानी की धार का इस्तेमाल नहीं करने वाले समूह में यह 17.3 प्रतिशत थी। शोधकर्ताओं ने संभावना जताई कि पीछे से आने वाली तेज पानी की धार गुदा की अंदरूनी परत पर बार बार दबाव या चोट डाल सकती है, जिससे anterior anal fissure का खतरा बढ़ सकता है।