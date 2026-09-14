पेट के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है इसबगोल? जानें सेवन का सही तरीका और जरूरी सावधानियां

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स और क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, इसबगोल लेते समय भरपूर पानी पीना जरूरी है। इसे कभी भी सूखा नहीं निगलना चाहिए। इसे एक बड़े गिलास पानी या किसी दूसरे तरल में मिलाकर पीना चाहिए और इसके बाद भी पर्याप्त तरल लेना चाहिए। पर्याप्त पानी न लेने पर इसबगोल गले या खाने की नली में फूलकर गाढ़ा हो सकता है, जिससे निगलने में परेशानी और रुकावट का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहली बार इसबगोल ले रहे हैं तो कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। शुरुआत में कुछ लोगों को गैस या पेट फूलने जैसी परेशानी हो सकती है।