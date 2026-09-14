हरतालिका तीज पर ग्लोइंग लुक चाहिए? तो ऐसे करें घर पर मेकअप, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले एंगल्ड ब्रश की मदद से आइब्रो को शेप दें। बहुत ज्यादा डार्क न करें और खाली जगहों को हल्के हाथों से भरें। इसके बाद पलकों पर हल्का कंसीलर या व्हाइट बेस लगाएं और इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके सेट करें। आंखों के नीचे थोड़ा लूज पाउडर लगा सकते हैं, ताकि आईशैडो गिरने पर मेकअप खराब न हो। इसके बाद सबसे पहले पलकों पर ट्रांजिशन शेड लगाएं। इसके बाद डार्क शेड से ब्लेंड करें। आंखों के बाहरी कोने पर डार्क ब्राउन शेड लगाएं। कंसीलर या आई बेस की मदद से पलकों के बीच से हाफ कट क्रीज बनाएं। इसके ऊपर सेंटर में शिमर आईशैडो लगाएं और किनारों को अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसके बाद काजल, आईलाइनर और मस्कारा लगाएं। आंखों के इनर कॉर्नर और ब्रो बोन पर हल्का हाईलाइटर लगाएं।