बच्चों का मुंडन या शेविंग कराने से बाल ज्यादा घने और मजबूत आते हैं? मेयो क्लिनिक से जानें कारण 

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार बालों को शेव करने से उनकी मोटाई, रंग या बढ़ने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं होता। शेविंग के बाद बालों का सिरा सीधा हो जाता है। ऐसे में जब ये बाल दोबारा बढ़ते हैं तो शुरुआत में उनका सिरा थोड़ा मोटा या खुरदरा महसूस हो सकता है। साथ ही बाल कुछ समय के लिए ज्यादा घने दिखाई दे सकते हैं। इसी वजह से लग सकता है कि शेविंग के बाद बाल ज्यादा घने हो गए हैं, लेकिन असल में बालों की मोटाई या ग्रोथ रेट नहीं बदलती।