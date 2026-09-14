बच्चे के सिर पर तेल लगाने से क्या जल्दी बंद हो जाता है एंटीरियर फॉन्टानेल?  जानें रिसर्च क्या कहती है 

Baby Oil Massage Tips: न्यूबॉर्न बेबी की तेल से मालिश करना आम बात है। इस दौरान बच्चे के सिर पर भी तेल लगाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर पर तेल लगाने से बच्चे का विकास बेहतर होता है और सिर का नरम हिस्सा यानी एंटीरियर फॉन्टानेल भी जल्दी बंद हो सकता है। लेकिन क्या वाकई सिर पर तेल लगाने से एंटीरियर फॉन्टानेल जल्दी बंद होता है? आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और मेडिकल गाइडलाइन इस बारे में क्या कहती हैं।