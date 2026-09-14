क्या आप भी टॉयलेट सीट खुली छोड़कर करते हैं फ्लश? जानें हवा और आसपास की सतहों पर क्या पड़ता है असर

जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इंफेक्शन (Journal of Hospital Infection) में प्रकाशित एक रिसर्च में टॉयलेट फ्लश करने के दौरान क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल (Clostridium difficile) नाम के बैक्टीरिया के फैलने को देखा गया। रिसर्च में पाया गया कि बिना ढक्कन के फ्लश करने पर यह बैक्टीरिया हवा में पहुंच सकता है। इसे टॉयलेट सीट से करीब 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हवा में पाया गया। आसपास की कुछ सतहों पर भी इसके पहुंचने के सबूत मिले। इस रिसर्च में टॉयलेट का ढक्कन बंद करने पर हवा में पाए गए बैक्टीरिया की मात्रा कम हुई। हालांकि, ढक्कन बंद करने से एयरोसोल पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यानी ढक्कन बंद करना मदद कर सकता है, लेकिन इससे हवा में फैलने वाले सभी कण पूरी तरह रुक जाएं, ऐसा नहीं है।