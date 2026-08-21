Nasal Polyps: बार-बार नाक बंद और सिरदर्द को न समझें सामान्य, हार्वर्ड हेल्थ ने बताया अंदर बन सकती हैं अंगूर जैसी गांठें

Nasal Polyps Cause: बदलते ही नाक बंद होना, छींक आना या भारीपन महसूस होना बहुत आम बात है। ज्यादातर लोग इसे मामूली जुकाम या एलर्जी समझकर विक्स लगा लेते हैं या भाप लेकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपकी नाक हफ्ते नहीं, बल्कि महीनों तक लगातार बंद रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सिर में हर समय भारीपन बना रहता है, तो थोड़ा संभल जाइए। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, लंबे समय तक बनी रहने वाली यह समस्या नेजल पॉलिप्स (Nasal Polyps) हो सकती है। यह नाक या साइनस के अंदर जमने वाली बिन-कैंसर (Non-cancerous) की छोटी-छोटी गांठें होती हैं, जो दिखने में छिले हुए अंगूर के गुच्छे या आंसुओं की बूंदों जैसी होती हैं। आइए समझते हैं कि नेजल पॉलिप्स क्या हैं, क्यों बनते हैं और इनसे राहत कैसे पाई जाए।