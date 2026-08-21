Acanthosis Nigricans: गर्दन और बगल की त्वचा अचानक पड़ने लगी काली? हेल्थलाइन ने बताया सिर्फ गंदगी नहीं, एकेन्थोसिस निगरिकन्स का हो सकता है संकेत

Acanthosis Nigricans Symptoms: कई बार हम देखते हैं कि गर्दन, बगल, जांघों के जोड़ों या कोहनी की त्वचा अचानक गहरी काली, मोटी और मखमली (Velvety) दिखने लगती है। ज्यादातर लोग इसे धूप का असर, टैनिंग या फिर सिर्फ जमने वाली गंदगी समझकर अनदेखा कर देते हैं। लोग इसे साफ करने के लिए साबुन से रगड़ना, स्क्रब करना या तरह-तरह की फेयरनेस क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्वचा का यह कालापन सिर्फ मैल नहीं है? हेल्थलाइन के मुताबिक, त्वचा के इस तरह अचानक काले और मोटे होने को मेडिकल साइंस में एकेन्थोसिस निगरिकन्स (Acanthosis Nigricans) कहते हैं। यह कोई साधारण स्किन प्रॉब्लम या छूत की बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के अंदर पल रही किसी बड़ी बीमारी या गड़बड़ी का शुरुआती इशारा हो सकता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और शरीर हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है।