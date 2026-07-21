Period Blood Color Chart: पीरियड ब्लड का रंग बदलना क्या है नॉर्मल? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कौन-सा रंग क्या संकेत देता है

अगर आपको पीरियड की शुरुआत में या बहुत ही हल्के फ्लो के दौरान हल्का गुलाबी रंग का ब्लड दिख रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जब पीरियड ब्लड गर्भाशय के म्यूकस (स्राव) के साथ मिल जाता है, तो इसका रंग हल्का हो जाता है। अगर हर बार ही बहुत कम और गुलाबी डिस्चार्ज हो रहा है, तो यह शरीर में लो-एस्ट्रोजन (हार्मोन की कमी), वजन बहुत कम होने या शरीर में खून की कमी (एनीमिया) का इशारा हो सकता है।