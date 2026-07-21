Leg Pain Heart Attack: बार-बार पैरों में दर्द को न करें नजरअंदाज, हेल्थलाइन से समझें कैसे यह दिल की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है

हमारे शरीर में खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रक्त वाहिकाएं (blood vessels) होती हैं। जिस तरह दिल की नसों में वसा या कोलेस्ट्रॉल जमा होने से खून की सप्लाई रुकने लगती है, ठीक उसी तरह पैरों तक खून पहुंचाने वाली नसों में भी रुकावट आ सकती है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, इस स्थिति को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD - Peripheral Artery Disease) कहा जाता है। अगर आपके पैरों की नसों में यह ब्लॉकज है, तो इस बात की पूरी आशंका होती है कि शरीर की बाकी नसों, जैसे दिल और दिमाग की नसों में भी रुकावट बन रही हो।