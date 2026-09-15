Veg Biryani In Cooker Recipe: खिले-खिले रहेंगे कुकर में बनी वेज बिरयानी के चावल, आजमाइए ये ट्रिक

कुकर में घी और तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे खड़े मसाले डालें। इसके बाद मैरिनेट की हुई सब्जियां डालकर करीब 50 प्रतिशत तक पकाएं। फिर पुदीना और 30 मिनट भिगोए हुए चावल डालें। 3 कप चावल के लिए करीब 4.5 कप गरम पानी डालें। ऊपर से फ्राई प्याज, हरी मिर्च और गरम मसाला या बिरयानी मसाला डालें। कुकर बंद करके सिर्फ एक सीटी आने दें और गैस बंद कर दें। इसके बाद करीब 15 मिनट तक कुकर न खोलें। खोलने के बाद नीचे का चावल ऊपर और ऊपर का चावल नीचे की तरफ हल्के हाथ से पलट दें, ताकि नीचे का ज्यादा पका चावल भाप ले सके और ऊपर का कच्चा चावल बची हुई गर्मी में पक जाए। इसके बाद बिरयानी को करीब 10 मिनट ढककर रखें।