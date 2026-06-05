बारिश के मौसम में बनाएं Chef Ranveer Brar Style कटहल बिरयानी, जानें आसान Recipe

बिरयानी असेंबल करने के लिए सबसे पहले बर्तन में पके हुए कटहल की लेयर लगाएं। इसके बाद चावल का पहला बैच डालें। फिर बचा हुआ पका हुआ कटहल, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, 1 बड़ा चम्मच पुदीना पत्ता, 3-4 हरी मिर्च और ½ छोटा चम्मच बिरयानी मसाला डालें। इसके बाद चावल का दूसरा बैच डालें और ऊपर से तैयार किया हुआ क्रीम मिश्रण, थोड़े से तले हुए प्याज, धनिया के पत्ते, ½ छोटा चम्मच केवड़ा जल और 1 बड़ा चम्मच घी डालें। अब इसे दम लगाकर पकने के लिए छोड़ दें। दम लगाने के थोड़ी देर बाद गैस बंद कर दें और इसे गरमा-गरम रायते के साथ सर्व करें।