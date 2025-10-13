राजस्थान के इस चावल के विदेशी भी हैं दीवाने, किसानों को भी मिल रहा अच्छा मुनाफा

गढ़ी क्षेत्र में धान की अच्छी पैदावार होने से यहां छोटी-छोटी राइस मिलें स्थापित हो गई हैं। यहां के किसानों की फसल घर बैठे ही व्यापारी खरीद रहे हैं। इन गांवों में खेती की जमीन और यहां का वातवरण काली कमोद की पैदावार के लिए मुफीद है। एक अनुमान है कि पूरे क्षेत्र में सौ क्विंटल से भी अधिक काली कमोद और जीरा धान की पैदावार हो रही है। किसान कम समय में अधिक पैदावार वाले धान के बीज खरीद लाए व उगा रहे हैं।