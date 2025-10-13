School Holiday : राजस्थान में स्कूली छात्रों की बल्ले-बल्ले, आज से मिड-टर्म अवकाश शुरू, जानें कब खुलेंगे स्कूल

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस बार दीपावली अवकाश 20 अक्टूबर को रहेगा। इसके अगले दिन 21 अक्टूबर को कार्य दिवस रखा गया है, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का अवकाश रहेगा। बीच में केवल एक दिन कार्यदिवस होने के कारण अधिकांश सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति बेहद कम रहने की संभावना जताई जा रही है।