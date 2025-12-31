गिरिराजजी की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शष्टांग दंडवत कर पत्नी के साथ लगाई परिक्रमा

बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से पूंछरी का लौठा स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की उपस्थिति में प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भरतपुर संभाग और जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त डॉ. नलिनी कठोतिया, पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई, जिला कलक्टर उत्सव कौशल तथा जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।