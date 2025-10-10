Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, दीवाली से पहले बदलेगा सरकारी स्कूलों का लुक, कलर कोड जारी

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों का दीवाली से पहले बदलेगा लुक। पुताई के लिए जारी किया गया कलर कोड।

less than 1 minute read

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 10, 2025

फाइल फोटो ​पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में इस दिवाली पर प्रदेश की सरकारी स्कूलों का रूप भी नए रंग से निखरेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में मरम्मत के साथ रंग-रोगन करवाना तय किया है। खास बात ये भी है कि रंगाई के लिए विभाग ने एक निश्चित कलर कोड भी जारी किया है। ऐसे में आगामी दिनों में प्रदेशभर की सभी स्कूलों में रंगों की एकरूपता नजर आएगी।

15 हजार से दो लाख तक होंगे खर्च

पुताई व रंगाई के लिए प्रत्येक सरकारी स्कूल में 15 हजार से दो लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्कूलों को विद्यार्थी विकास कोष से बजट काम लेने की स्वीकृति जारी की है। सही व पारदर्शी बजट खर्च के लिए राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य विभागीय एवं लेखा नियमों की पालना करने की हिदायत भी दी गई है।

चार रंगों से निखरेगा स्कूलों का रूप

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि कलर कोड के अनुसार सरकारी स्कूलों की दीवारें आइवरी या रॉ जूट (हल्के पीले व गुलाबी रंग की झलक वाला ऑफ वाइट व मटमैला) रंग में रंगी जाएगी। इसी तरह दरवाजे व खिड़की नट ब्राउन (हल्का भूरा), छत सफेद तथा तारों की जाली ओरिएंटल लू (गहरा नीला रंग) से रंगी जाएगी।

निदेशालय से निर्देश मिले

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की दिवाली तक मरम्मत व रंग रोगन के संबंध में निदेशालय से निर्देश मिले हैं। विद्यार्थी विकास कोष से 15 हजार से दो लाख रुपए तक खर्च कर स्कूलों में मरम्मत व कलर कोड के हिसाब से रंग करवाया जाएगा।
मुकेश जैमन, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मंत्रियों को मिलेगा नई कार का तोहफा जल्द, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी, पर काले रंग की कार किसे मिलेगी
जयपुर
Rajasthan ministers will soon receive new cars CM Bhajan Lal has approved Who will get black car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, दीवाली से पहले बदलेगा सरकारी स्कूलों का लुक, कलर कोड जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big Action: सीकर कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी होगी कुर्क, कोर्ट ने दे दिए आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

सीकर

Sikar Crime: महिला LDC का ठेकेदार से चल रहा था अफेयर, 1 साल में किए 1000+ कॉल, दोनों शादीशुदा, सुसाइड मामले में हुई गिरफ्तार

सीकर

Rajasthan: सीकर में बेलगाम हुए बजरी माफिया, 6 माह में दर्ज हुई महज 3 FIR; जानें क्यों?

gravel mafia in Sikar
सीकर

शिक्षा विभाग बना रही सरकारी स्कूल के लिए नया प्लान, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र, जानें क्या बोले शिक्षक

सीकर

Sikar News : वो डांस कर रही थी 10 मिनट बाद अचानक गिरी और उसकी मौत हो गई, स्कूल स्टॉफ और परिजन हतप्रभ

Sikar School Student sudden death school staff and family stunned
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.