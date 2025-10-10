राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, दीवाली से पहले बदलेगा सरकारी स्कूलों का लुक, कलर कोड जारी

पुताई व रंगाई के लिए प्रत्येक सरकारी स्कूल में 15 हजार से दो लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्कूलों को विद्यार्थी विकास कोष से बजट काम लेने की स्वीकृति जारी की है। सही व पारदर्शी बजट खर्च के लिए राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य विभागीय एवं लेखा नियमों की पालना करने की हिदायत भी दी गई है।