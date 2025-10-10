राजस्थान के मंत्रियों को मिलेगा नई कार का तोहफा जल्द, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी, पर काले रंग की कार किसे मिलेगी

Rajasthan News : राजस्थान सरकार अब नई और लग्जरी एसयूवी में सफर करेगी। मंत्रियों की लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 41 नई गाड़ियों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इन पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूत्रों के अनुसार, इनमें से 35 गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी वाहन ऑटोमेटिक होंगे। इन गाड़ियों की कीमत बाजार में 55 लाख तक है जो सरकार को टैक्स में छूट के बाद करीब 35 से 45 लाख रुपए में मिलेंगी।