कोहरे में छिप गई आमेर महल की भव्यता व शान,नहीं हुए दीदार, पर्यटक खुद तस्वीर बन गए

जयपुर. शहर में मंगलवार को कोहरे का असर स्मारकों पर भी दिखा। कोहरे और धुंध का असर ऐसा था कि विश्व प्रसिद्ध आमेर महल की भव्यता और शान दोपहर तक कोहरे में छिपी रही। महल की दीवारें,बुर्ज जैसे मौन साधे खडे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महल का इतिहास व वर्तमान एक फ्रेम में समा गए हों। सुबह 10 बजे तक महल देखने के लिए पहुंचे पर्यटक वहां का नजारा देख कर हैरान रह गए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होने के कारण महल का दीदार नहीं कर सके और महल के चौक में कोहरा छंटने का इंतजार करते पर्यटक खुद ही तस्वीर बन गए। पर्यटक दोपहर तक कोहरे में विरासत की झलक को तलाशते रहे। दोपहर 12 बजे बाद जब कोहरा छंटा तो पर्यटकों को महल के दीदार हुए। कोहरे के कारण हाथी सवारी भी एक तरह से बंद रही। जल महल की पाल पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला। यहां भी दोपहर तक पर्यटक जलमहल का नजारा नहीं देख पाए।