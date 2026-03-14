एलपीजी की ऐसी किल्लतः उद्योगों की बुझने लगीं भट्टियां, रेस्त्रां व फास्टफूड दुकानों के गिरने लगे शटर

सबसे अधिक असर सांगानेर की रंगाई-छपाई फैक्टरियों पर पड़ रहा है। यहां 1900 से अधिक फैक्टरियों में कामकाज प्रभावित हो चुका है। कई इकाइयां आधे दिन ही चल रही हैं, तो कुछ में केवल अर्जेंट ऑर्डर का कपड़ा तैयार हो पा रहा है। बगरू स्थित जयपुर टेक्सटाइल्स पार्क की फैक्टरियों पर भी इसका असर दिखने लगा है। वहीं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की एक हजार से अधिक फैक्टरियां गैस संकट से जूझ रही हैं। इनमें सबसे अधिक फेब्रिकेशन इकाइयां प्रभावित हैं। कई उद्यमी मुंह मांगे दाम चुकाकर सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। शहर के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी यही हालात हैं।