भरतपुर

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम ‘परीक्षा पर चर्चा 2026’ के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। जानें क्या है वो निर्देश?

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 01, 2026

Pariksha Pe Charcha 2026 PM Modi may be an opportunity for dialogue Rajasthan all districts issued Instructions

वर्ष 2025 का फाइल फोटो। ANI

Pariksha Pe Charcha 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम ‘परीक्षा पर चर्चा 2026’ के लिए प्रदेशभर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।

आदेश के अनुसार 11 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में चुने गए विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष पीपीसी-2025 में लगभग एक करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया था।

न्यूनतम पंजीकरण लक्ष्य तय

इस बार भी शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना है। राजस्थान में सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के लिए न्यूनतम पंजीकरण लक्ष्य तय किया गया है। विद्यालय का स्तर न्यूनतम पंजीकरण लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 150 प्रतिभागी व उच्च प्राथमिक में 50 प्रतिभागी शामिल है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में शिक्षकों का 100 प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं तथा विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से विभाग को भेजें। प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालयों को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

विशेष अभियान चलाया जाएं

सोशल मीडिया के माध्यम से पीपीसी 2026 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। स्कूल अपने स्तर पर क्रिएटिव पोस्टर, वीडियो, स्लोगन आदि तैयार कर मेरी सरकार प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएं।

कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में भेज सकते हैं जवाब

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि वे ‘प्रचार-प्रसार, पंजीकरण और रिपोर्टिंग’ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा छह से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं। पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं।

टॉप 10 कैंडिडेट्स जाएंगे प्रधानमंत्री आवास

इस प्रतियोगिता में पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए खास एक्टिविटी में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ऑफलाइन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ टॉप 10 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का भी अवसर मिलेगा।

Updated on:

01 Jan 2026 12:34 pm

Published on:

01 Jan 2026 12:33 pm

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

