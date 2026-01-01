Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि वे ‘प्रचार-प्रसार, पंजीकरण और रिपोर्टिंग’ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा छह से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं। पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं।