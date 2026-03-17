Bharatpur Murder: 5 बच्चों के पिता ने 21 साल की प्रेमिका का गला काटकर खुद की नसें काटी, पता चल गई थी शादीशुदा होने की बात

Murder In Love Affair: भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में युवती की गला काटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) न्यायालय ने आरोपी सोनू प्रसाद शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा निवासी नौनेरा, थाना जुरहरा जिला डीग को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।