Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई अच्छी खबर, फ्री बिजली पर डिस्कॉम्स का आया नया फॉर्मूला

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान में डिस्कॉम्स ने फ्री बिजली के नए मॉडल (पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना) में सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्लान फाइनल कर लिया है। अब इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसमें शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स ने नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय को नया प्लान दिया है। इसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं की घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें शुरुआत में 10 लाख उपभोक्ताओं पर फोकस रहेगा।