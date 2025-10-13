गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, 4 लाख करोड़ के निवेश की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग

इस अवसर पर शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। साथ ही 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा। कार्यक्रम में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा तथा एफएसएल वाहनों, महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया जाएगा।