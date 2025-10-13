Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, 4 लाख करोड़ के निवेश की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग

Amit Shah in Jaipur: गृह मंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। साथ ही 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 13, 2025

amit Shah in Jaipur

गृह मंत्री अमित शाह- फाइल फोटो

जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में नवीन आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। साथ ही 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा। कार्यक्रम में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा तथा एफएसएल वाहनों, महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया जाएगा।

न्याय की नई पहचान पर प्रदर्शनी के विशेष सत्र

देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक वर्ष पूर्ण होने पर यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। 'नव विधान- न्याय की नई पहचान' थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी कानून की नई संरचना की डिजिटल एवं इंटरएक्टिव प्रस्तुति के साथ दर्शकों को जागरूक करेगी।

छह दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन विशेष सत्र होंगे

  • 13 अक्टूबर: पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर सत्र
  • 14 अक्टूबर: फॉरेंसिक विज्ञान आधारित सत्र
  • 15 अक्टूबर: जेल संबंधी विषयों पर चर्चा
  • 16 अक्टूबर: कानूनविज्ञों के साथ संवाद
  • 17 अक्टूबर: महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों की रोकथाम और सामाजिक जागरूकता पर एनजीओ सत्र
  • 18 अक्टूबर: समापन समारोह

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कांग्रेस में ‘कुर्सी की जंग…’ कहीं हाथापाई तो कहीं गुटबाजी, अशोक गहलोत ने सीनियर नेताओं को किया आगाह
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अमित शाह

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, 4 लाख करोड़ के निवेश की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amit Shah: अमित शाह के जयपुर आगमन पर कड़ी सुरक्षा, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

Amit Shah
जयपुर

जयपुर का मेडिकल छात्र कजाकिस्तान में गंभीर बीमार, एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग

medical student Rahul Ghoslya
जयपुर

Jaipur Crime: जयपुर में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

Honeytrap-gang
जयपुर

जोयआलुक्कास के नए शोरूम की शुरुआत

समाचार

Jaipur: पूनिया की किताब के विमोचन में राठौड़ बोले, ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डसा’

Satish Poonia
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.